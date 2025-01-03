На западе Литвы из-за непрекращающихся дождей разлились реки

«Мы объявили чрезвычайную ситуацию в некоторых староствах (Административная единица. — Ред.) Кретингского района — Жальгирисском, Картерском, Салантском и в городе Кретинга. В районном центре затоплен ряд улиц», — цитирует ее Литовское радио и телевидение (LRT).
Чиновница указала, что затопленные и отрезанные от мира усадьбы есть и в сельской местности. Однако жизни людей ситуация не угрожает, меры по эвакуации пока не объявляются. В муниципалитете Кретингского района уровень воды уже падает. Самая сложная ситуация сложилась в городе Картена и одном из поселков садоводов.
Отмечается, что за минувшие сутки уровень воды в реках поднялся в среднем на 192 см. Спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности.
Ранее, 27 декабря, глава МЧС России Александр Куренков отмечал, что в 2025 году риски подтоплений могут возникнуть в Курганской, Тюменской и Мурманской областях. Он добавил, что ведомство уже начало подготовку к паводкоопасному периоду, несмотря на то что предполагаемый прогноз весеннего половодья появится только в феврале.