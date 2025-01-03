На западе Литвы из-за непрекращающихся дождей разлились реки

Чиновница указала, что затопленные и отрезанные от мира усадьбы есть и в сельской местности. Однако жизни людей ситуация не угрожает, меры по эвакуации пока не объявляются. В муниципалитете Кретингского района уровень воды уже падает. Самая сложная ситуация сложилась в городе Картена и одном из поселков садоводов.