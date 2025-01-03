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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за снегопада

Владельцев машин попросили воздержаться от использования автотранспорта в связи с риском ДТП.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 59% 761 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА Новости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге до вечера 3 января из-за снегопада и угрозы обледенения, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

«По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга объявлен “желтый” уровень опасности в связи со снегом и обледенением. Предупреждение действует до 22 часов 03 января. Местами ожидается сильный снег», — говорится в сообщении.

Особую осторожность на период действия желтого уровня стоит соблюдать пешеходам и водителям. По возможности владельцев машин просят воздержаться от использования автотранспорта в связи с риском ДТП.