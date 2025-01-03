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В Сочи спрогнозировали волны высотой до 1,8 м

Жителей и гостей города попросили воздержаться от отдыха у воды.

Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 59% 761 мм рт. ст. +3°
Источник: Reuters

СОЧИ, 3 января. /ТАСС/. Усиление ветра и волнения моря до 4 баллов ожидаются в Сочи, волны могут достигать 1,8 метра в ближайшие два дня, сообщили в Telegram-канале администрации города-курорта.

«По прогнозам метеорологов, ночью 4 января на участке Магри — Веселое ожидается усиление волнения моря до 3 баллов. Утром и днем 4 января на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра. Местами порывы могут достигать 15−20 м/с. Прогнозируется и усиление волнения моря до 4 баллов, высота волн может составлять 1,3−1,8 метра», — говорится в сообщении.

Глава Сочи Андрей Прошунин дал команду всем службам работать в усиленном режиме, ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.