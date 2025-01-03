В Сочи спрогнозировали волны высотой до 1,8 м

«По прогнозам метеорологов, ночью 4 января на участке Магри — Веселое ожидается усиление волнения моря до 3 баллов. Утром и днем 4 января на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра. Местами порывы могут достигать 15−20 м/с. Прогнозируется и усиление волнения моря до 4 баллов, высота волн может составлять 1,3−1,8 метра», — говорится в сообщении.