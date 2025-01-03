На Солнце произошла вспышка максимального класса X

Мощная вспышка класса Х1.2. произошла на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики имени Е. К. Федорова.
По информации специалистов, вспышка была зафиксирована в 14:39 по московскому времени. Ее длительность составила 25 минут.
«3 января в группе пятен 3947 (N11E66) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 25 минут», — говорится в сообщении.
Всего выделяют пять классов мощности вспышек на Солнце: A, B, C, M и X, где последняя является максимальной.
Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, что, в свою очередь, может привести к магнитным бурям на Земле.
1 января на Земле можно было наблюдать сильную магнитную бурю уровня G3.
Ранее психотерапевт Наталья Наумова заявила, что магнитные бури способны оказывать воздействие на психическое состояние человека.