Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

На Солнце произошла вспышка максимального класса X

Продолжительность вспышки составила 25 минут.
Сейчас в Ричмонде: +1° 3 м/с 59% 761 мм рт. ст. +3°
Источник: Аргументы и факты

Мощная вспышка класса Х1.2. произошла на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики имени Е. К. Федорова.

По информации специалистов, вспышка была зафиксирована в 14:39 по московскому времени. Ее длительность составила 25 минут.

«3 января в группе пятен 3947 (N11E66) в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 25 минут», — говорится в сообщении.

Всего выделяют пять классов мощности вспышек на Солнце: A, B, C, M и X, где последняя является максимальной.

Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, что, в свою очередь, может привести к магнитным бурям на Земле.

1 января на Земле можно было наблюдать сильную магнитную бурю уровня G3.

Ранее психотерапевт Наталья Наумова заявила, что магнитные бури способны оказывать воздействие на психическое состояние человека.