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Озвучены нетипичные прогнозы погоды на январь

В январе во многих регионах РФ ожидается погода, нетипичная для данного времени года, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

Так, например, дальневосточникам обещают экстремальные похолодания, отмечается в первую очередь Якутия и север Хабаровского края. Так, например, в этом году в Якутии уже фиксировалась температура −55 градусов. Возможно, будет еще холоднее, а в среднем температура будет ниже нормы на 8 градусов.

В то же время на Урале и в Сибири будет теплее, чем обычно, как и в регионах Северо-Западного федерального округа и Поволжья.

В южных регионах и на Кавказе осадков будет меньше нормы, как и Саратове, Астрахани, Волгограде, Башкирии, Оренбуржье, Челябинской области и на Алтае.

При этом осадки выше нормы ожидаются в Мурманской, Ленинградской, Псковской, Калининградской областях, а также в Карелии.

Что касается Московского региона, то в начале январе зима будет теплой, а перед Рождеством ожидаются заморозки до −10 градусов. В сам праздник, 7 января, столбики термометров поднимутся от 0 до +2 градусов. Таким образом, Рождество в 2025 году может стать самым теплым за последние 145 лет.