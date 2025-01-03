Озвучены нетипичные прогнозы погоды на январь

Так, например, дальневосточникам обещают экстремальные похолодания, отмечается в первую очередь Якутия и север Хабаровского края. Так, например, в этом году в Якутии уже фиксировалась температура −55 градусов. Возможно, будет еще холоднее, а в среднем температура будет ниже нормы на 8 градусов.