Вильфанд предупредил о приближении опасных погодных явлений

В Калининградской области прогнозируются метель и порывы ветра до 28 м/с. Уровень воды в реках региона может повыситься до опасных отметок, предупредил синоптик.
В Алтайском крае и на юге Западной Сибири ветер местами усилится до 25 м/с, ожидаются снежные заносы на дорогах и гололед, налипание снега на электропровода. Аналогичная ситуация будет и в Кемеровской области, рассказал Вильфанд.
На выходных в Краснодарском крае и в Крыму синоптики ждут заметного понижения температуры: от +1°С до −4°С ночью, продолжил руководитель Гидрометцентра.
«В Краснодарском крае — сильный дождь, который будет постепенно переходить в снег, возможна гроза и усиление ветра до 20 м/с», — сказал он.
Также некомфортная погода ожидается в Волгоградской области: сильные осадки в виде дождя со снегом, понижение температуры и усиление ветра до 22 м/с.
В регионах Центрального федерального округа в ближайшие дни будет очень сильная гололедица, добавил руководитель Гидрометцентра.
В конце декабря Вильфанд заявил, что январь 2025 года на большей части страны выдастся непривычно теплым. Выше нормы прогнозируется на востоке европейской России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. На европейской территории России температура около и выше нормы, подчеркнул он.