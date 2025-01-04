Вильфанд предупредил о приближении опасных погодных явлений

В конце декабря Вильфанд заявил, что январь 2025 года на большей части страны выдастся непривычно теплым. Выше нормы прогнозируется на востоке европейской России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. На европейской территории России температура около и выше нормы, подчеркнул он.