Копать или нет? Выясняем, почему огород дает плохие урожаи

И даже в тех областях страны, где погода не подвела, растения на многих огородах все равно вели себя словно капризные гости: не росли, не плодоносили как следует. В голове невольно возникает вопрос: почему урожаи с каждым годом становятся хуже? Многие кивают на изменение климата, и отчасти это правда. Но давайте будем честны: изменения климата, почвы и растений — это, в большей степени, результат наших собственных действий.
В чем причина?
Вспомните, что происходит на огородах осенью: собрали урожай — и сразу беремся за перекопку. Год за годом земля превращается в высушенную, потрескавшуюся пустошь. Компост на такие участки вносится редко, ведь далеко не каждый огородник занимается его приготовлением. Зато жалобы на плохие урожаи звучат все чаще.
Но что вы ожидаете получить от почвы, которую только истощают, не возвращая ей органику и даже не внося минеральные вещества, вынесенные с урожаем? Современные исследования уже давно доказали, что традиционные методы обработки земли устарели. Однако многие по-прежнему следуют «старым дедовским» технологиям.
Новый взгляд на земледелие
Но не все так печально. В ответ на ухудшающееся состояние почвы появляются сторонники органического земледелия — системы, которая восстанавливает землю и заботится о ее здоровье. В Швейцарии, например, уже трудно найти продукты, выращенные неорганическим способом.
И у нас это движение набирает популярность. Многие дачники и фермеры вдохновлены идеями биологического земледелия.
С детства мечтая защищать природу, я сам давно стал приверженцем органического подхода. Эта система позволяет минимизировать использование пестицидов и глубокой обработки почвы, возвращая земле ее естественное состояние.
Уроки для всех
Да, и здесь не обходится без коммерциализации и излишнего консерватизма: некоторые правила, по которым продукты признаются органическими, не всегда соответствуют здравому смыслу. Однако общая идея остается верной: разумное земледелие — это путь к восстановлению здоровья почвы и улучшению урожайности.
Ниже приведу конкретные примеры, о которых рассказывает популяризатор органического земледелия, известный русский агроном Николай Курдюмов.
Какой должна быть идеальная почва?
Представьте себе: ваш огород сверху покрыт словно губкой, чуть ниже — капельное орошение, а глубже — подземное озеро, снабжающее верхний слой влагой. В этом естественном микромире трудятся бактерии и черви, кормя ваши растения. Именно так природа задумала поддерживать плодородие, если ей не мешать. А наша задача — создать эту «губку» из растительных остатков, смешанных с землей, на глубине 5−7 см.
Добавьте компост, немного перегноя, и вы получите органический слой, который удерживает влагу, препятствует испарению и образованию плотной корки. Этот слой — кухня природы, где бактерии, грибы, черви и жуки создают питательные вещества для ваших растений.
Влага из воздуха: секрет природы
Поверхностный гумус, прикрытый мульчей, выполняет еще одну важную функцию: он понижает температуру нижних слоев, создавая условия для конденсации влаги. Это та самая роса, которую можно назвать природным капельным орошением. На нетронутой земле такие процессы идут в масштабах тонн на гектар даже в знойные дни.
Однако для этого почва должна быть невспаханной: капилляры — микроканалы, оставшиеся после сгнивших корней, — проводят влагу. Днем, когда почва холоднее воздуха, влага конденсируется, а ночью теплый воздух поднимает воду и растворенные минералы вверх, к гумусному слою. Так работают природные насосы, обеспечивая растения всем необходимым.
Отсюда вывод: глубокая вспашка разрушает капиллярную систему. А рыхлая почва, вопреки мифам, вовсе не обязательна. Более того, растения лучше развиваются в плотной земле, где капилляры сохраняются. Для поверхностного рыхления можно использовать плоскорезы или мотыги, но, как только почва восстановится, можно вообще отказаться от рыхления.
Органика и разумный подход
Огород с таким подходом буквально расцветает. Жара? Спасение в мульчировании и умеренных поливах. Свободные участки? Засевайте их сидератами, такими как злаки или бобовые. Например, эспарцет не привлекает вредителей, а весной его остатки обогатят почву органикой.
Главное правило: землю не копать без необходимости. Лучше заранее спланировать грядки и дорожки, чтобы не топтать почву. Добавляйте больше органики, и ваш урожай вас не разочарует.
Работы, кстати, меньше, чем кажется: эта система — идеальный пример органичного и рационального земледелия.