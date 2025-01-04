Копать или нет? Выясняем, почему огород дает плохие урожаи

И даже в тех областях страны, где погода не подвела, растения на многих огородах все равно вели себя словно капризные гости: не росли, не плодоносили как следует. В голове невольно возникает вопрос: почему урожаи с каждым годом становятся хуже? Многие кивают на изменение климата, и отчасти это правда. Но давайте будем честны: изменения климата, почвы и растений — это, в большей степени, результат наших собственных действий.