Прогноз магнитных бурь на 5 января: что ждать метеозависимым

В январе прогнозируются еще несколько магнитных бурь
Новый 2025 год начался с магнитных бурь: вот уже несколько дней на Земле не прекращаются всплески геомагнитной активности. И, по прогнозам ученых, успокаиваться магнитосфера не собирается. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 5 января 2025 года.
Будет ли магнитная буря 5 января
По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, утром 5 января начнется магнитная буря «красного» уровня. Примерно в шесть утра по Москве геомагнитная активность резко поднимется до пяти баллов по Кр-индексу. При этом вероятность магнитной бури ученые оценивают в 40%, а шанс сильного магнитного шторма — в 15%.
Прогноз ближайших магнитных бурь
В январе на Землю, по предварительным прогнозам, обрушится еще несколько магнитных бурь. 10 и 16 января ученые ожидают повышение возбужденности магнитосферы, а с 27 по 28 числа уровень геомагнитной активности вновь станет «красным».
При этом прогноз еще может измениться. Поэтому метеозависимым людям, страдающим от магнитных бурь, лучше следить за прогнозом на ближайшие дни, чтобы быть в курсе возможной геомагнитной активности.
Кто чаще всего страдает от магнитных бурь
Обычно проблемы со здоровьем из-за магнитных бурь возникают у людей старше 50 лет, страдающих от проблем с сердцем и артериальным давлением, а также других хронических заболеваний. Среди главных симптомов — общее недомогание, головная боль, проблемы с концентрацией внимания и бессонница.
Как спастись от магнитных бурь
Врачи и ученые не пришли к единому выводу о том, как именно геомагнитная активность влияет на организм человека. Поэтому чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие эксперты советуют улучшить общий тонус тела — это поможет снизить влияние внешних факторов на самочувствие. Для этого нужно придерживаться простых правил:
- не перетруждаться и регулярно высыпаться;
- регулярно и разнообразно питаться, добавляя в рацион полезные продукты, богатые витаминами и минералами;
- пить много чистой воды;
- регулярно заниматься любой физической активностью;
- чаще бывать на свежем воздухе.
Эти простые правила помогут почувствовать себя лучше и легче переносить магнитные бури. Однако если вспышки на Солнце все равно отзываются головной болью или проблемами со сном — лучше обратиться в больницу. Метеозависимость может указывать на невыявленную болезнь.