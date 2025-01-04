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Прогноз магнитных бурь на 5 января: что ждать метеозависимым

Новый 2025 год начался с магнитных бурь: вот уже несколько дней на Земле не прекращаются всплески геомагнитной активности. И, по прогнозам ученых, успокаиваться магнитосфера не собирается. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 5 января 2025 года.

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Источник: Jonathan Borba/CCO

В январе прогнозируются еще несколько магнитных бурь

Новый 2025 год начался с магнитных бурь: вот уже несколько дней на Земле не прекращаются всплески геомагнитной активности. И, по прогнозам ученых, успокаиваться магнитосфера не собирается. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 5 января 2025 года.

Будет ли магнитная буря 5 января

По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, утром 5 января начнется магнитная буря «красного» уровня. Примерно в шесть утра по Москве геомагнитная активность резко поднимется до пяти баллов по Кр-индексу. При этом вероятность магнитной бури ученые оценивают в 40%, а шанс сильного магнитного шторма — в 15%.

Прогноз ближайших магнитных бурь

В январе на Землю, по предварительным прогнозам, обрушится еще несколько магнитных бурь. 10 и 16 января ученые ожидают повышение возбужденности магнитосферы, а с 27 по 28 числа уровень геомагнитной активности вновь станет «красным».

При этом прогноз еще может измениться. Поэтому метеозависимым людям, страдающим от магнитных бурь, лучше следить за прогнозом на ближайшие дни, чтобы быть в курсе возможной геомагнитной активности.

Кто чаще всего страдает от магнитных бурь

Обычно проблемы со здоровьем из-за магнитных бурь возникают у людей старше 50 лет, страдающих от проблем с сердцем и артериальным давлением, а также других хронических заболеваний. Среди главных симптомов — общее недомогание, головная боль, проблемы с концентрацией внимания и бессонница.

Как спастись от магнитных бурь

Врачи и ученые не пришли к единому выводу о том, как именно геомагнитная активность влияет на организм человека. Поэтому чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие эксперты советуют улучшить общий тонус тела — это поможет снизить влияние внешних факторов на самочувствие. Для этого нужно придерживаться простых правил:

  • не перетруждаться и регулярно высыпаться;
  • регулярно и разнообразно питаться, добавляя в рацион полезные продукты, богатые витаминами и минералами;
  • пить много чистой воды;
  • регулярно заниматься любой физической активностью;
  • чаще бывать на свежем воздухе.

Эти простые правила помогут почувствовать себя лучше и легче переносить магнитные бури. Однако если вспышки на Солнце все равно отзываются головной болью или проблемами со сном — лучше обратиться в больницу. Метеозависимость может указывать на невыявленную болезнь.