Прогноз магнитных бурь на 5 января: что ждать метеозависимым

Врачи и ученые не пришли к единому выводу о том, как именно геомагнитная активность влияет на организм человека. Поэтому чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие эксперты советуют улучшить общий тонус тела — это поможет снизить влияние внешних факторов на самочувствие. Для этого нужно придерживаться простых правил: