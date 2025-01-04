В Москве не ожидают сильного снега в Рождество

«Температура в Москве заметно отрицательная, но так будет длиться до 8 числа, в рождественскую ночь она составит минус 3, минус 8 градусов, существенного снега не ожидается. Затем через Москву пройдет теплый фронт и уже к утру, к полудню точно, температура повысится до 0 градусов. Поэтому рождественская ночь симпатичная, когда можно колядовать, плясать, подарки получать, как раньше бывало, не холодно, а уже к утру погода другая, температура повысится до положительных значений», — сказал он.