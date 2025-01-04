В Москве не ожидают сильного снега в Рождество

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Рождественская ночь в Москве пройдет без сильного снега, температура будет в диапазоне минус 3 — минус 8 градусов, к полудню показатель будет стремиться к 0. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура в Москве заметно отрицательная, но так будет длиться до 8 числа, в рождественскую ночь она составит минус 3, минус 8 градусов, существенного снега не ожидается. Затем через Москву пройдет теплый фронт и уже к утру, к полудню точно, температура повысится до 0 градусов. Поэтому рождественская ночь симпатичная, когда можно колядовать, плясать, подарки получать, как раньше бывало, не холодно, а уже к утру погода другая, температура повысится до положительных значений», — сказал он.
Вильфанд отметил, что в ближайшие дни ночные температуры в столице будут варьироваться от минус 10 до минус 5, дневные — от минус 5 до минус 3. Будет наблюдаться сильная гололедица, следует проявлять аккуратность на дорогах.
8 января и ночные, и дневные температуры будут положительными: ночью — около 0, плюс 4 градусов, днем — от плюс 1 до 6 градусов. «8-го числа рекордное значение было зафиксировано — плюс 5,1 градуса, то есть будет опять близко к рекордам, потому что воздух будет перемещаться со Средиземного моря. И 9 число, первый рабочий день 2025 года, москвичей встретит оттепелью, только после
По его словам, 2 января в Москве поставило температурный рекорд и стало вторым самым теплым с температурным значением плюс 3,9 градуса, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2023 году — плюс 6,4 градуса, еще раньше рекорд был отмечен в 2007 году, температура составляла плюс 3,6 градуса.
Аналогичная ситуация и в Ленинградской области, в ближайшие дни температура будет опускаться до минус 11−12 градусов. В ночь на 7 января будет минус 2, минус 4, затем прогнозируется устойчивое повышение температуры и в течение первых рабочих дней ожидается оттепель.