На севере Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за метели

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 января. /ТАСС/. Спасатели объявили на 5 января экстренное предупреждение на севере Сахалина в связи с непогодой, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
«В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — рассказали в управлении.
По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье, 5 января, на территории Охинского района (самый северный район Сахалина) ожидается снег, штормовой ветер с порывами до 18 м/с, метель.
На Сахалине идет снег, дует сильный ветер. На севере острова уже началась метель. С утра там на двух участках автодорог Оха — Некрасовка — Москальво и Оха — Эхаби — Восточное ограничено движение пассажирского транспорта из-за ограниченной видимости и неблагоприятных дорожных условий для автобусов.