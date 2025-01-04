На севере Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за метели

На Сахалине идет снег, дует сильный ветер. На севере острова уже началась метель. С утра там на двух участках автодорог Оха — Некрасовка — Москальво и Оха — Эхаби — Восточное ограничено движение пассажирского транспорта из-за ограниченной видимости и неблагоприятных дорожных условий для автобусов.