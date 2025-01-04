В российских регионах наблюдали сближение Луны и Венеры. Фото

С вечера 3 января в небе с территории России можно было наблюдать максимальное сближение Луны и Венеры. Из-за сближения с Луной планета выглядела ярче, чем обычно, благодаря чему ее было видно невооруженным глазом. Небесные тела находились рядом почти на протяжении 3 часов.
Директор Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта, профессор Казанского федерального университета объяснил, что близкое расположение Луны и Венеры в небе — это оптическая иллюзия. На самом деле они находились на большом расстоянии друг от друга. «Луна, двигаясь по орбите, “подошла” близко к лучу зрения земного наблюдателя, к тому месту по координатам, где находилась Венера», — рассказал профессор.
В пресс-службе Большого новосибирского планетария рассказали, что за месяц Луна, как самый быстрый объект, успевает побывать как минимум в 13 созвездиях и при этом разминуться со всеми планетами. Время от времени она проходит очень близко от них, образуя тесные сближения.
В ноябре на территории России можно было наблюдать редкое явление под названием «Бобровая Луна». В этот момент спутник Земли приблизился к ней на 357 428 км и был ярче и больше, чем в обычное полнолуние.