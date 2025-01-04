В российских регионах наблюдали сближение Луны и Венеры. Фото

В пресс-службе Большого новосибирского планетария рассказали, что за месяц Луна, как самый быстрый объект, успевает побывать как минимум в 13 созвездиях и при этом разминуться со всеми планетами. Время от времени она проходит очень близко от них, образуя тесные сближения.