На Солнце произошли несколько мощных вспышек

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Солнце произошли шесть вспышек, включая явление максимального класса Х, сообщил Институт прикладной геофизики.
"В 01.41 МСК в рентгеновском диапазоне в в группе пятен 3947.
(N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты", — говорится в тексте.
Отмечается, что кроме вспышки мощнейшего класса, произошли пять явлений класса М во временном промежутке между часом ночи и восемью утра.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают сбои коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.