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На Солнце произошли несколько мощных вспышек

На Солнце произошли шесть мощных вспышек, одна из них высочайшего класса X.

Сейчас в Ричмонде: -5° 3 м/с 58% 760 мм рт. ст. +2°
Источник: NASA

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Солнце произошли шесть вспышек, включая явление максимального класса Х, сообщил Институт прикладной геофизики.

"В 01.41 МСК в рентгеновском диапазоне в в группе пятен 3947.

(N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты", — говорится в тексте.

Отмечается, что кроме вспышки мощнейшего класса, произошли пять явлений класса М во временном промежутке между часом ночи и восемью утра.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают сбои коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.