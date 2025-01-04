На Солнце произошли несколько мощных вспышек

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают сбои коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.