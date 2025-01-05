Синоптики назвали сроки прихода зимних морозов в Центральную Россию

2 января специалист «Фобоса» Михаил Леус тоже говорил о том, что москвичи останутся без рождественских морозов. По его словам, потепление в первые дни января и то, что температура выше климатической нормы на 2, связано с «наследством» декабря. Синоптик допустил, что 2 января станет самым теплым днем на неделе, потому что в ночь на 4 января регион пересечет холодный атмосферный фронт. Из-за него дожди сменятся мокрым снегом, температура опустится ниже 0 и сформируется сильная гололедица.