«Самый большой удар»: в США забили тревогу из-за угрозы миллионам людей

«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесет самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне. Этот шторм создаст опасные условия от Великих равнин до Восточного побережья, включая зоны, для которых не характерна зимняя погода», — говорится в материале.
Отмечается, что воздушные массы принесут снег, лед, мороз и ветры до 18 метров в секунду в минимум 12 штатов. В теплых регионах могут возникнуть грозовые бури и дожди. По данным канала, шторм доберется до крупных городов на восточном побережье в понедельник.
Как отметили в CNN, отключения света из-за снежных бурь могут иметь фатальные последствия для некоторых американцев. Команды по ремонту электросетей рискуют попросту не добраться до поврежденных участков из-за опасного гололеда на дорогах. Люди также могут остаться без электрического отопления во вторник, когда температура на востоке США опустится на 30 градусов ниже нормы, подчеркивается в статье.