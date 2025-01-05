«Самый большой удар»: в США забили тревогу из-за угрозы миллионам людей

Как отметили в CNN, отключения света из-за снежных бурь могут иметь фатальные последствия для некоторых американцев. Команды по ремонту электросетей рискуют попросту не добраться до поврежденных участков из-за опасного гололеда на дорогах. Люди также могут остаться без электрического отопления во вторник, когда температура на востоке США опустится на 30 градусов ниже нормы, подчеркивается в статье.