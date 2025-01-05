Неустойчивое положение. Остеопат Симкин рассказал, кто чаще падает на льду

Гололед может стать причиной самых разных травм: от растяжения голеностопа до сотрясения мозга и переломов костей. Особую опасность прогулки по нечищенным тротуарам представляют для тех, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом или кровоснабжением головного мозга. Как защитить себя от падений и минимизировать риски травм? Рассказывает aif.ru Дмитрий Симкин, врач-остеопат и основатель клиники остеопатии.
Кто чаще всего падает на гололеде?
Падениям наиболее подвержены люди с нарушением равновесия, которых часто называют «неуклюжими». При этом важно понимать, что неуклюжесть не возникает сама по себе, а развивается в результате тех или иных неполадок в организме.
Нарушение мозгового кровообращения
Недостаток мозгового кровоснабжения развивается при фоне сердечно-сосудистых и неврологических заболеваниях. Основные — это атеросклероз, спазм сосудов, пережатие позвоночных артерий в костном канале шейного отдела позвоночника.
Натяжение фасций
Фасции — это вид соединительной ткани, которая проходит через все тело человека, окутывая мышцы, нервы, сосуды, кости, внутренние органы — и даже головной и спинной мозг. Их натяжение возникает в результате травм, воспалительных процессов или перенесенных хирургических вмешательств. Это часто приводит к дисбалансу в теле и постоянному напряжению мышц, когда человека буквально клонит вправо или влево, вперед или назад.
Проблемы с суставами
Частым падениям также подвержены люди с зажатыми тазобедренными, коленными или голеностопными суставами. Именно здесь расположены «датчики равновесия» тела.
Как защитить себя от падений
Если вам очень сложно ходить по льду, и вы постоянно падаете — в дни сильной гололедицы лучше просто остаться дома. Например, можно попросить у работодателя временно перевести вас на «удаленку», а поход в магазин заменить доставкой. Это самый надежный способ защитить себя от травм. Если такой возможности нет и выходить на улицу все же приходится, то стоит взять на вооружение несколько советов.
Выбирайте устойчивую обувь
Подошва в зимней обуви должна быть выполнена из качественного синтетического материала и иметь рифленую поверхность. Обувь на кожаном или другом гладком основании для скользких улиц категорически не подойдет. На случай сильного гололеда или при частых падениях есть смысл обзавестись специальными резиновыми накладками на обувь с металлическими шипами.
Избегайте наклонных поверхностей
Идти по скользкой ровной поверхности еще возможно. Например, можно попробовать отталкиваться и катиться или просто идти мелкими шажками. Другое дело — если обледенелая поверхность имеет сильный наклон. Таких участков следует избегать: удержать равновесие на них практически невозможно.
Используйте скандинавские палки
Скандинавские палки могут существенно снизить риск падений. Советую выбирать модели с регулировкой по длине и двумя видами наконечников. Прорезиненные подойдут для прогулок по обычным дорогам, а острые — на случай гололеда.
Свободные руки
Не держите руки в карманах при ходьбе по гололеду. Они должны оставаться свободными, чтобы с их помощью вы смогли помочь себе восстановить равновесие при потере баланса. По аналогичной причине во время гололеда не следует носить в руках сумки или пакеты. Лучше использовать небольшой рюкзак или сумку через плечо.
Если вы заметили, что вам стало сложнее держать равновесие, стоит проконсультироваться с остеопатом. Специалист выявит причины дисбаланса в теле, поможет устранить натяжение в фасциальной ткани и нормализовать работу суставов.
Как правильно падать на льду?
Главное правило — сгибать конечности. Падение на спину с вытянутыми ногами или вперед на вытянутые руки практически гарантированно приведет к серьезной травме или даже перелому.
Если вы падаете назад — согните колени и сделайте «перекат» на бок. При падении вперед руки важно согнуть в локтях: это смягчит удар.
Падения практически всегда происходят неожиданно. Оперативно сориентироваться и принять нужную позу «в моменте» бывает нелегко. Неудивительно, что многие профессиональные спортсмены постоянно отрабатывают технику падений. В этом плане можно взять с них пример и хотя бы немного потренироваться дома. Например, освоить правильную группировку при падении на мягкий ковер или кровать.