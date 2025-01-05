Неустойчивое положение. Остеопат Симкин рассказал, кто чаще падает на льду

Если вам очень сложно ходить по льду, и вы постоянно падаете — в дни сильной гололедицы лучше просто остаться дома. Например, можно попросить у работодателя временно перевести вас на «удаленку», а поход в магазин заменить доставкой. Это самый надежный способ защитить себя от травм. Если такой возможности нет и выходить на улицу все же приходится, то стоит взять на вооружение несколько советов.