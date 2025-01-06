В Вашингтоне объявили режим ЧС

«Мэр Мюриэль Боузер объявила чрезвычайную ситуацию в связи со снегом в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в сообщении.
Режим ЧС в американской столице установлен с воскресенья и будет действовать до конца 7 января. Все автовладельцы должны как можно скорее убрать свои машины, если они припаркованы по маршрутам движения экстренных служб, во избежание их принудительной эвакуации.
Как убедился корреспондент РИА Новости, в пригороде Вашингтона уже частично опустели полки продуктовых магазинов. Активнее всего местные жители раскупают хлебобулочные изделия, воду, мясо, колбасы и курицу. Также повышенным спросом пользуются бумажные полотенца и туалетная бумага.
Ранее телеканал CNN сообщил, что мощная зимняя буря угрожает примерно 62 миллионам жителей центральной и восточной части США и принесет с собой значительные снегопады, опасный лед, дожди и сильные грозы.
Как ожидается, эти погодные условия затронут по меньшей мере дюжину штатов, при этом могут произойти отключения электроэнергии в обширных районах. В теплых штатах могут наблюдаться сильные грозы.