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В Вашингтоне объявили режим ЧС

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Вашингтоне в воскресенье из-за надвигающейся снежной бури, говорится в распространенном заявлении офиса мэра Мюриэль Боузер.

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Источник: © РИА Новости

«Мэр Мюриэль Боузер объявила чрезвычайную ситуацию в связи со снегом в Вашингтоне, округ Колумбия», — говорится в сообщении.

Режим ЧС в американской столице установлен с воскресенья и будет действовать до конца 7 января. Все автовладельцы должны как можно скорее убрать свои машины, если они припаркованы по маршрутам движения экстренных служб, во избежание их принудительной эвакуации.

Как убедился корреспондент РИА Новости, в пригороде Вашингтона уже частично опустели полки продуктовых магазинов. Активнее всего местные жители раскупают хлебобулочные изделия, воду, мясо, колбасы и курицу. Также повышенным спросом пользуются бумажные полотенца и туалетная бумага.

Ранее телеканал CNN сообщил, что мощная зимняя буря угрожает примерно 62 миллионам жителей центральной и восточной части США и принесет с собой значительные снегопады, опасный лед, дожди и сильные грозы.

Как ожидается, эти погодные условия затронут по меньшей мере дюжину штатов, при этом могут произойти отключения электроэнергии в обширных районах. В теплых штатах могут наблюдаться сильные грозы.