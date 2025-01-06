Рано посеешь — много пожнешь. Когда лучше сажать растения на рассаду?

Разумеется, речь об овощах для весенних теплиц. Если вы мечтаете о раннем урожае белокочанной и краснокочанной капусты, стоит приступать к их посеву на рассаду уже сейчас. А с третьей декады января можно заняться цветной капустой и брокколи. Это прекрасная возможность заложить основу будущего сезона.