Рано посеешь — много пожнешь. Когда лучше сажать растения на рассаду?

Январь — идеальное время для огородников, чтобы начать готовиться к новому сезону. В народе традиция «посевать» на Старый Новый год не случайна: именно с этого времени начинается активный посев ранних культур.
Разумеется, речь об овощах для весенних теплиц. Если вы мечтаете о раннем урожае белокочанной и краснокочанной капусты, стоит приступать к их посеву на рассаду уже сейчас. А с третьей декады января можно заняться цветной капустой и брокколи. Это прекрасная возможность заложить основу будущего сезона.
Ранняя рассада: что и когда сажать?
Некоторые овощи требуют раннего начала. Например, высокорослые крупноплодные томаты, перуанский физалис, пепино (дынная груша), крупноплодные поздние перцы и высокорослые баклажаны с длительным вегетационным периодом можно высевать уже сейчас. Хотя за этими растениями нужен более тщательный уход, результат того стоит: каждый куст при раннем высеве дает значительно больший урожай по сравнению с посадками в стандартные сроки.
Январь также подойдет для посева корневого сельдерея (всходит через 2−3 недели) и лука-порея (первые ростки появляются через 14 дней). Главное — поливать осторожно, чтобы избежать «черной ножки», заболевания, которое часто поражает молодую рассаду.
Если у вас есть отапливаемая теплица, сейчас — самое время для ее подготовки. Установите отопление, проверьте оборудование и подготавливайте ее к высадке рассады огурцов и помидоров для весеннего оборота.
Как правильно высевать семена?
Мелкие семена требуют особого подхода. Вот проверенный способ:
Разложите семена на влажное бумажное полотенце или салфетку, положите ее на блюдце и уберите в полиэтиленовый пакет, создав мини-парник.
Храните пакет в теплом месте без прямых солнечных лучей.
Как только семена начнут прорастать, аккуратно пересадите их пинцетом в подготовленный грунт.
Для проращивания можно использовать контейнеры из супермаркетов. Насыпьте влажный грунт, распределите семена по поверхности и поместите в полиэтиленовый пакет. Если внутри пакета образуется конденсат, значит, условия подходящие. Если конденсата нет, увлажните грунт, поместив контейнер в воду, и снова закройте пакет.
Уход за прорастающими семенами
Периодически проверяйте состояние грунта, если прорастание длительное. Как только большинство семян проклюнется, снимите пакет, снизьте температуру на несколько градусов и обеспечьте яркий, но рассеянный свет. В первые 14 дней полезно опрыскивать семена, чтобы стимулировать рост.
Зима — идеальное время для подготовки к сезону. Правильно организованная работа с рассадой и растениями обеспечит вам богатый и здоровый урожай уже в ближайшем будущем.