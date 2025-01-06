Насколько сильна рождественская магнитная буря 7 января 2025: как подготовиться

Во время магнитных бурь у людей может замедляться кровоток в сосудах, падать мощность сердечных сокращений и возникать ощущение аритмии. Также возможны головокружение, боли в области сердца, потемнение в глазах и боли в суставах. Пожилые люди и те, кто страдает гипертонией, ишемией или другими кардиальными патологиями, находятся в группе риска, так как у них могут обостряться хронические заболевания.