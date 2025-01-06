Жителей Сахалина предупредили о циклоне

По данным местного управления Росгидромета, 7 января на территории Смирныховского, Тымовского и Ногликского районов может пойти умеренный снег. Ветер в этот день может разгоняться на побережьях до 18−23 метров в секунду, а на востоке ожидается метель. Синоптики сообщили, что днем во вторник в Курильском и Южно-Курильском районах пойдет сильный дождь, а скорость ветра достигнет 19−24 метров в секунду.