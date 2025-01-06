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Аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Аэропорт британского Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы из-за сильного снегопада, говорится в сообщении авиагавани, опубликованном в понедельник в соцсети X.

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Источник: © РИА Новости

Ранее метеорологическая служба Великобритании ввела «желтый» уровень погодной опасности в связи со снегом и гололедицей, он действует почти на всей на территории страны.

«Наши взлетно-посадочные полосы временно закрыты из-за сильного снегопада, пока наши команды усердно работают, чтобы расчистить их как можно скорее», — сообщил аэропорт.

Международный аэропорт Лидс-Брадфорд в Англии также предупредил об ожидаемых перебоях в авиасообщении из-за сильной непогоды.

Накануне телеканал Sky News сообщил, что ряд британских аэропортов был вынужден закрывать взлетно-посадочные полосы из-за обрушившегося на страну сильного снегопада. Многие рейсы были задержаны и перенаправлены. В воскресенье в некоторых регионах Британии выпало более 10 сантиметров снега.