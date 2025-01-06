Аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы

Ранее метеорологическая служба Великобритании ввела «желтый» уровень погодной опасности в связи со снегом и гололедицей, он действует почти на всей на территории страны.
«Наши взлетно-посадочные полосы временно закрыты из-за сильного снегопада, пока наши команды усердно работают, чтобы расчистить их как можно скорее», — сообщил аэропорт.
Международный аэропорт Лидс-Брадфорд в Англии также предупредил об ожидаемых перебоях в авиасообщении из-за сильной непогоды.
Накануне телеканал Sky News сообщил, что ряд британских аэропортов был вынужден закрывать взлетно-посадочные полосы из-за обрушившегося на страну сильного снегопада. Многие рейсы были задержаны и перенаправлены. В воскресенье в некоторых регионах Британии выпало более 10 сантиметров снега.