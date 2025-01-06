Аэропорт Манчестера временно закрыл взлетно-посадочные полосы

Накануне телеканал Sky News сообщил, что ряд британских аэропортов был вынужден закрывать взлетно-посадочные полосы из-за обрушившегося на страну сильного снегопада. Многие рейсы были задержаны и перенаправлены. В воскресенье в некоторых регионах Британии выпало более 10 сантиметров снега.