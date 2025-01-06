Народные приметы на 7 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

7 января отмечается один из главных православных праздников — Рождество Христово. Считается, что этот день несет с собой обновление и надежду на лучшее. Не случайно для верующих именно Рождество, а не Новый год, является главным праздником в году.
Приметы погоды 7 января
Предки верили, что если утром на Рождество идет снег, значит, год будет удачным, прибыльным и успешным. Кроме того, есть и такие погодные приметы:
- утром ясно и солнечно — значит, в ближайшее время будет держаться мороз;
- идет мелкий снег — остаток зимы будет не слишком холодным;
- собака залаяла вечером — к снегопаду;
- сороки и воробьи голосят — скоро потеплеет;
- сильный снег — уродится много хлеба;
- кошка свернулась клубком — к морозу.
Что можно делать 7 января
На Рождество принято ходить в гости или приглашать гостей к себе. Веселый и шумный праздник сулит удачный год. Вот чем еще стоит заняться в этот день:
- пойти по домам колядовать;
- помочь одиноким и пожилым людям;
- приготовить праздничный стол (традиционное блюдо — кутья, густая пшеничная каша с фруктами);
- делиться добрыми пожеланиями, прощать обиды и решать семейные конфликты, чтобы в доме царил мир.
Что запрещено делать 7 января
Считалось, что в Рождественский день нельзя купаться — нужно подготовиться к встрече праздника заранее и встречать его уже чистым. Кроме того, считается, что в этот день нельзя:
- заниматься домашним хозяйством — все нужно сделать заранее;
- женщинам — красить и стричь волосы;
- зачинать детей — предки верили, что от этого распадется брак;
- ставить на стол пустые тарелки — не будет достатка в доме;
- охотиться и убивать зверей;
- отмечать праздник одному.