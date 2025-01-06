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Народные приметы на 7 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

7 января — справляем Рождество, ходим в гости и делимся добром.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
Источник: Freepik

7 января отмечается один из главных православных праздников — Рождество Христово. Считается, что этот день несет с собой обновление и надежду на лучшее. Не случайно для верующих именно Рождество, а не Новый год, является главным праздником в году.

Приметы погоды 7 января

Предки верили, что если утром на Рождество идет снег, значит, год будет удачным, прибыльным и успешным. Кроме того, есть и такие погодные приметы:

  • утром ясно и солнечно — значит, в ближайшее время будет держаться мороз;
  • идет мелкий снег — остаток зимы будет не слишком холодным;
  • собака залаяла вечером — к снегопаду;
  • сороки и воробьи голосят — скоро потеплеет;
  • сильный снег — уродится много хлеба;
  • кошка свернулась клубком — к морозу.

Что можно делать 7 января

На Рождество принято ходить в гости или приглашать гостей к себе. Веселый и шумный праздник сулит удачный год. Вот чем еще стоит заняться в этот день:

  • пойти по домам колядовать;
  • помочь одиноким и пожилым людям;
  • приготовить праздничный стол (традиционное блюдо — кутья, густая пшеничная каша с фруктами);
  • делиться добрыми пожеланиями, прощать обиды и решать семейные конфликты, чтобы в доме царил мир.

Что запрещено делать 7 января

Считалось, что в Рождественский день нельзя купаться — нужно подготовиться к встрече праздника заранее и встречать его уже чистым. Кроме того, считается, что в этот день нельзя:

  • заниматься домашним хозяйством — все нужно сделать заранее;
  • женщинам — красить и стричь волосы;
  • зачинать детей — предки верили, что от этого распадется брак;
  • ставить на стол пустые тарелки — не будет достатка в доме;
  • охотиться и убивать зверей;
  • отмечать праздник одному.