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Почва станет как пушистое одеяло: эти шаги в разы улучшат плодородие

После малоснежной и холодной зимы почве требуется восстановление.

Источник: Freepik

Морозные и малоснежные зимы оказывают серьезное влияние на плодородие почвы. После таких сезонов грядки нуждаются в правильном восстановлении. Эти несколько шагов помогут востановить плодородие на участке. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Компост и сидераты

Для улучшения состояния почвы весной отлично подойдут компост или перегной. Также не забывайте о сидеративных культурах, таких как бобовые и крестоцветные. Они насыщают грунт полезными веществами, улучшая его структуру.

Вспашка и рыхление

Весной грунт может стать твердым, поэтому подготовьте его для посадок. Используйте культиватор для глубокой обработки. Для поверхностного рыхления подойдут грабли.

Полив

Если зима выдалась малоснежной, почва может быть пересушена. В этом случае потребуется полив.

Мульча и агроволокно

После увлажнения грядки стоит укрыть мульчей из соломы. Она защитит почву от перепадов температуры. Вместо мульчи можно использовать агроволокно, которое также предотвратит пересыхание и эрозию.

Следуя этим простым советам, вы не только улучшите состояние почвы, но и соберете богатый урожай в конце сезона.