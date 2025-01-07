Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Синоптик Шувалов призвал не ждать 20-градусных морозов на Крещение

На Рождество крепкие морозы сохранились только на крайнем Севере и Якутии.

Сейчас в Ричмонде: -3° 4 м/с 86% 756 мм рт. ст. +1°
Источник: Reuters

На Крещение во многих регионах России не стоит ждать 20-градусных морозов, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На Рождество крепкие морозы сохранились только на крайнем Севере и Якутии, температура воздуха там достигала минус 30 градусов.

С начала календарной зимы в Москве температура воздуха лишь трижды опускалась ниже минус 10 градусов, в Санкт-Петербурге подобное явление наблюдалось только 5 раз.

«В волнах потеплений-похолоданий нам предстоит качаться вплоть до конца января», — отметил Шувалов.

К 13 января температура воздуха в средней полосе будет достигать −5…-10 градусов, но к 15 января вновь начнется оттепель.

«До Крещения слабый мороз, на Крещение опять по нулям. О 20-градусных морозах стоит, наверное, забыть», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Рождество температура воздуха в Москве днем будет выше нуля.