Синоптик Шувалов призвал не ждать 20-градусных морозов на Крещение

На Крещение во многих регионах России не стоит ждать 20-градусных морозов, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
На Рождество крепкие морозы сохранились только на крайнем Севере и Якутии, температура воздуха там достигала минус 30 градусов.
С начала календарной зимы в Москве температура воздуха лишь трижды опускалась ниже минус 10 градусов, в Санкт-Петербурге подобное явление наблюдалось только 5 раз.
«В волнах потеплений-похолоданий нам предстоит качаться вплоть до конца января», — отметил Шувалов.
К 13 января температура воздуха в средней полосе будет достигать −5…-10 градусов, но к 15 января вновь начнется оттепель.
«До Крещения слабый мороз, на Крещение опять по нулям. О 20-градусных морозах стоит, наверное, забыть», — заключил синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Рождество температура воздуха в Москве днем будет выше нуля.