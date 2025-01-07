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В Саудовской Аравии затопило два священных города

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сильное наводнение в Саудовской Аравии затопило улицы таких священных городов, как Мекка и Медина, передает Mash в своем Telegram-канале.

«После проливных дождей дороги превратились в реки, потоп смыл автомобили», — уточняется в публикации.

По данным Mash, метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности для Мекки, Медины и портового города Джидды. Как сообщается, вода хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам и затопила города и поселки.

В октябре прошлого года сообщалось о разрушительном по своим масштабам потопе в испанской Валенсии, в результате которого серьезно пострадали население и инфраструктура города.