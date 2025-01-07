В Саудовской Аравии затопило два священных города

«После проливных дождей дороги превратились в реки, потоп смыл автомобили», — уточняется в публикации.
По данным Mash, метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности для Мекки, Медины и портового города Джидды. Как сообщается, вода хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам и затопила города и поселки.
В октябре прошлого года сообщалось о разрушительном по своим масштабам потопе в испанской Валенсии, в результате которого серьезно пострадали население и инфраструктура города.