Последствия ливней в Мекке. Видео

Многие водители из-за потопа бросили автомобили на проезжей части. На проезжей части был брошен даже туристический автобус, так как воды неожиданно хлынули внутрь.
Стихийное бедствие затронуло и другие места в королевстве, в том числе другой священный город — Медину, Эр-Рияд, Аль-Баху и Табук. Национальный метеорологический центр (НМЦ) прогнозирует умеренные и сильные дожди, грозы и пыльные бури в течение всей недели, говорится в сообщении. Ожидается, что редкие дожди продлятся до 8 января.
В августе 2023 года в Мекке также прошли сильные дожди из-за которых пострадали паломники и закрылись школы, сообщило издание Al-Jazeera.
Власти Саудовской Аравии сообщили, что жертв и серьезных происшествий в результате этого урагана не было.