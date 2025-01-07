Последствия ливней в Мекке. Видео

Стихийное бедствие затронуло и другие места в королевстве, в том числе другой священный город — Медину, Эр-Рияд, Аль-Баху и Табук. Национальный метеорологический центр (НМЦ) прогнозирует умеренные и сильные дожди, грозы и пыльные бури в течение всей недели, говорится в сообщении. Ожидается, что редкие дожди продлятся до 8 января.