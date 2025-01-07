В Тибете произошло мощное землетрясение — 95 человек погибли

Землетрясение произошло утром в 04:05 мск (09:05 по местному времени), эпицентр находился в уезде Тингри, в радиусе 20 км от него стоят 27 деревень, где проживают около 6900 человек. Население самого Тингри составляет более 61 тысячи человек.