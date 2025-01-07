В Тибете произошло мощное землетрясение — 95 человек погибли

В Тибетском автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8. Центр сейсмологических сетей Китая зафиксировал эпицентр землетрясения в уезде Тингри на глубине 10 километров. После произошли еще несколько афтершоков магнитудой до 4,4. Толчки также ощущались в соседних Непале, Бутане и Индии.
По актуальным на момент публикации данным агентства «Синьхуа», в результате землетрясения погибли 95 человек, еще 130 получили ранения.
Землетрясение произошло утром в 04:05 мск (09:05 по местному времени), эпицентр находился в уезде Тингри, в радиусе 20 км от него стоят 27 деревень, где проживают около 6900 человек. Население самого Тингри составляет более 61 тысячи человек.
В пострадавший от землетрясения район направлено более 3400 спасателей и более 340 медицинских работников.
В 181 км от эпицентра землетрясения находится индийский город Дарджилинг, в 87 км — Эверест.
В посольстве РФ сообщают, что информации о нахождении граждан России в зоне бедствия при землетрясении в Тибете не поступало.
В конце прошлого года также в Хельсинки на Рождество произошло самое мощное землетрясение за историю города.