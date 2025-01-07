Климатический кризис пагубно сказывается на круговороте воды

По словам экспертов, сезонные климатические прогнозы на 2025 год и текущие условия предполагают, что засухи могут усилиться в северной части Южной Америки, на юге Африки и в некоторых частях Азии. В это же время более влажные регионы, такие как Сахель и Европа, могут столкнуться с повышенным риском наводнений.