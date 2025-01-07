Климатический кризис пагубно сказывается на круговороте воды

Вода — самый важный природный ресурс для людей, однако глобальное потепление изменяет ее круговорот на Земле, что сказывается на жизни населения планеты.
Как сообщает The Guardian, анализ стихийных бедствий в 2024 году, связанных с водой, показал, что они унесли жизни по меньшей мере 8700 человек, вынудили 40 млн человек покинуть свои дома и нанесли экономический ущерб на сумму более 550 млрд долларов.
Повышение глобальной температуры, вызванное продолжающимся сжиганием ископаемого топлива, нарушает круговорот воды несколькими способами. Так, более теплый воздух может удерживать больше водяного пара, что приводит к более интенсивным ливням.
В то же время более теплые моря дают больше энергии ураганам и тайфунам, наращивая их мощность. Глобальное потепление также может усиливать засуху, вызывая большее испарение с поверхности почвы, а также изменяя режим выпадения осадков.
В 2024 году смертоносные внезапные наводнения обрушились на Непал и Бразилию, а разливы рек привели к разрушениям в Центральной Европе, Китае и Бангладеш. А в сентябре в Юго-Восточной Азии в сентябре из-за климатического кризиса усилился супертайфун «Яга», как и ураган «Борис» в Европе в том же месяце.
Засухи также нанесли серьёзный ущерб: производство сельскохозяйственных культур в Южной Африке сократилось вдвое, из-за чего более 30 млн человек столкнулись с нехваткой продовольствия. Фермеры также были вынуждены забивать скот, так как их пастбища высыхали, а снижение выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях привело к ее массовым отключениям.
В октябре Испания пострадала от сильнейших наводнений, город Порту-Алегри в Бразилии был залит двухмесячной нормой осадков всего за три дня в мае, превратив дороги в реки, а вот в Амазонии, наоборот, наблюдалась сильная засуха. Только в сентябре из-за жаркой и сухой погоды лесные пожары охватили более 52 000 квадратных километров, выбросив в атмосферу огромное количество парниковых газов.
От исторических засух до катастрофических наводнений — эти экстремальные явления влияют на жизни людей, их средства к существованию и целые экосистемы.
В целом, в прошлом году рекордные максимумы по количеству осадков за месяц устанавливались на 27% чаще, чем в 2000 году, а рекорды по количеству осадков за день устанавливались на 52% чаще. Рекордные минимумы устанавливались на 38% чаще.
По словам экспертов, сезонные климатические прогнозы на 2025 год и текущие условия предполагают, что засухи могут усилиться в северной части Южной Америки, на юге Африки и в некоторых частях Азии. В это же время более влажные регионы, такие как Сахель и Европа, могут столкнуться с повышенным риском наводнений.
Эксперты сообщают, что человечеству нужно подготовиться к неизбежным более серьезным экстремальным явлениям. Мир должен усилить защиту от наводнений, развить более устойчивые к засухе методы производства продуктов питания и водоснабжения, а также улучшить системы раннего оповещения.
Ранее климатолог предупредил о последствиях глобального потепления.