Народные приметы на 8 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

8 января в народном календаре называется Бабьи каши. Православные верующие в этот день отмечают Собор Пресвятой Богородицы: вспоминают Богородицу и всех святых, кто был причастен к рождению Христа.
Приметы погоды 8 января
Считалось, что если 8 января стоит солнечная погода, урожай в новом году будет богатым. Если же погода пасмурная, зерна уродится мало. Еще на этот день есть такие приметы:
- идет липкий снег — скоро ждать оттепели;
- красное небо после заката — к холодам;
- вьюга или метель — к холодному лету;
- низко висят облака — скоро настанут крепкие холода;
- облака плывут против ветра — скоро пойдет снег;
- издалека слышно эхо — к скорой стуже;
- окна в мороз запотели — к оттепели.
Что запрещено делать 8 января
Этот день традиционно был посвящен бабкам-повитухам и роженицам — отсюда и название Бабьи каши. В этот день было принято ходить в гости к повитухам и недавно родившим женщинам. Гости приносили с собой пироги, а хозяева угощали их кашей.
Вот чем еще было принято заниматься в этот день:
- родившие женщины ходили к повитухам, принимавшим у них роды, показывали им ребенка и дарили подарки;
- приглашать близких и родных на кашу или другую простую трапезу;
- делиться советами о ведении хозяйства, воспитании детей, уходе за домом;
- помогать родственникам по дому и в уходе за детьми;
- шить, вязать и создавать уют в доме;
- проверять запасы дров и корма для скотины, чтобы убедиться, что все до конца зимы всего хватит.
Что запрещено делать 8 января
Нельзя допускать, чтобы каша в этот день подгорала. Тем более нельзя кормить подгоревшей кашей супруга — это приведет к измене. Вот что еще нельзя делать на Бабьи каши:
- отказывать в советах и помощи в домашних делах, особенно беременным или молодым матерям;
- оставлять без внимания прорехи и пятна на детской одежде и обуви: их нужно сразу починить или застирать;
- начинать крупные работы по дому в ущерб семейному отдыху;
- тратить припасы, предназначенные для детей и других домочадцев, на лишние нужды.