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Народные приметы на 8 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

8 января — навещаем повитух, варим каши и создаем домашний уют. Больше примет — в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
Источник: unsplash.com

8 января в народном календаре называется Бабьи каши. Православные верующие в этот день отмечают Собор Пресвятой Богородицы: вспоминают Богородицу и всех святых, кто был причастен к рождению Христа.

Приметы погоды 8 января

Считалось, что если 8 января стоит солнечная погода, урожай в новом году будет богатым. Если же погода пасмурная, зерна уродится мало. Еще на этот день есть такие приметы:

  • идет липкий снег — скоро ждать оттепели;
  • красное небо после заката — к холодам;
  • вьюга или метель — к холодному лету;
  • низко висят облака — скоро настанут крепкие холода;
  • облака плывут против ветра — скоро пойдет снег;
  • издалека слышно эхо — к скорой стуже;
  • окна в мороз запотели — к оттепели.

Что запрещено делать 8 января

Этот день традиционно был посвящен бабкам-повитухам и роженицам — отсюда и название Бабьи каши. В этот день было принято ходить в гости к повитухам и недавно родившим женщинам. Гости приносили с собой пироги, а хозяева угощали их кашей.

Вот чем еще было принято заниматься в этот день:

  • родившие женщины ходили к повитухам, принимавшим у них роды, показывали им ребенка и дарили подарки;
  • приглашать близких и родных на кашу или другую простую трапезу;
  • делиться советами о ведении хозяйства, воспитании детей, уходе за домом;
  • помогать родственникам по дому и в уходе за детьми;
  • шить, вязать и создавать уют в доме;
  • проверять запасы дров и корма для скотины, чтобы убедиться, что все до конца зимы всего хватит.

Что запрещено делать 8 января

Нельзя допускать, чтобы каша в этот день подгорала. Тем более нельзя кормить подгоревшей кашей супруга — это приведет к измене. Вот что еще нельзя делать на Бабьи каши:

  • отказывать в советах и помощи в домашних делах, особенно беременным или молодым матерям;
  • оставлять без внимания прорехи и пятна на детской одежде и обуви: их нужно сразу починить или застирать;
  • начинать крупные работы по дому в ущерб семейному отдыху;
  • тратить припасы, предназначенные для детей и других домочадцев, на лишние нужды.