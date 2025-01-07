Число жертв землетрясения в Китае выросло до 126

Ранее CCTV сообщал о 95 погибших и 130 пострадавших. Как пишет Sohu, обрушилось 3609 домов.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло утром 7 января в уезде Тингри в Тибетском автономном районе, рядом с границей с Непалом. Эпицентр подземных толчков находился в 163 км от города Шигадзе с населением порядка 800 тыс. человек, сообщала Геологическая служба США. Очаг залегал на глубине 10 км. В радиусе 20 км расположено три поселка и 27 деревень с населением около 6,9 тыс. человек, передает Xinhua.
В поисково-спасательных операциях задействованы более 1,5 тыс. человек. Помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывает Общество Красного Креста Китая. В частности, организация направила 4,6 тыс. предметов первой необходимости, в том числе палатки, одеяла, кровати и теплые куртки, в пострадавшие районы.
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