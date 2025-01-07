«Катастрофа близка»: ученые забили тревогу из-за рекордного роста температуры

Об этом заявили в журнале BioScience.
Июль в 2024 году стал самым жарким за всю историю наблюдений. Только в США от зноя в прошлом году погибло свыше двух тысяч человек, что на 117 процентов выше, чем в 1999 году.
Одновременно с этим население планеты с каждым днем увеличивает на 200 тысяч человек, из-за чего растет поголовье сельскохозяйственных животных, разведение которых способствует выбросам парникового газа, приводящих к повышению температуры.
В 2023 году потребление ископаемого топлива возросло на полтора процента, однако и потребление более экологичной возобновляемой энергии увеличилось на 15 процентов, пишет журнал.
4 января в исследовании шведской климатической организации International Cryosphere Climate Initiative появилась информация, что из-за повышения уровня мирового океана вследствие глобального потепления крупнейшим в мире нефтепортам грозит затопление. Такой сценарий может воплотиться к 2070 году, если уровень парниковых выбросов не будет снижен.