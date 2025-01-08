Народные приметы на 9 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

9 января в народном календаре — Степанов день. Название происходит от имени святого Стефана Первомученика, который считался покровителем рогатого скота. В этот день продолжались колядования. Девушки в этот день «хоронили» свою печаль: для этого во дворе устанавливали специальную чашу, и девушки по очереди сливали в неё воду, «смывая» тоску с сердца.
Приметы погоды 9 января
Согласно приметам, если в этот день пройдет обильный снегопад, в ближайшие дни стоит ждать мокрой и ненастной погоды — зато лето будет богато на урожай ягод и грибов. Еще на этот день есть другие приметы:
- галки и вороны много кричат — скоро будет снегопад;
- с утра чирикают синицы — к ночи будут заморозки;
- вороны гнездятся на снегу — к теплу;
- вороны собираются на верхушках деревьев — холода простоят еще долго;
- гусь поджимает под себя лапы — похолодает;
- лошадь ложится на землю — скоро станет тепло.
Что можно делать 9 января
В этот день обычно нанимали пастухов на грядущий сезон — для выгона скота с весны по осень. Была даже такая поговорка: «Степанов день пастуха год кормит». Вот чем еще занимались в этот день:
- поили лошадей из серебряной посуды, чтобы они были здоровыми;
- угощали соседей медовыми пряниками, которые называли «колядками»;
- навещали родителей, крестных, кумовьев;
- проводили обряды, защищающие от сглаза: например, ставили по углам двора колья из осины, чтобы отпугнуть ведьм;
- нанимались на работу или расторгали трудовой договор — считалось, что наниматель в этот день не должен отказывать работнику.
Что запрещено делать 9 января
В Степанов день запрещалось рубить дрова до заката: считалось, что если нарушить запрет, легко можно пораниться. Вот чего еще нельзя делать в этот день:
- мужчинам — брать в руки ножи (даже для готовки) — иначе можно лишиться мужской силы;
- шить и ткать — а то можно потерять память или зрение;
- выбрасывать хлебные крошки и остатки еды — лучше отдать их животным и птицам;
- убираться в доме — вместе с мусором можно вымести достаток;
- ловить рыбу — вместе с ней можно принести в дом беду;
- жениться или объявлять помолвку — брак будет неудачным.