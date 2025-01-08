Народные приметы на 9 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

9 января в народном календаре — Степанов день. Название происходит от имени святого Стефана Первомученика, который считался покровителем рогатого скота. В этот день продолжались колядования. Девушки в этот день «хоронили» свою печаль: для этого во дворе устанавливали специальную чашу, и девушки по очереди сливали в неё воду, «смывая» тоску с сердца.