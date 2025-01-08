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В Гидрометцентре спрогнозировали дождь и гололедицу в Москве 8 января

Облачно, осадки, преимущественно в виде дождя, гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 8 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: -3° 4 м/с 80% 762 мм рт. ст. +1°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −1.

В Московской области днем синоптики обещают от 0 до +5 градусов, ночью температура может упасть до −4.

Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 6−11 м/с.

Атмосферное давление составит 739−741 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе в течение ближайших четырех дней температура воздуха будет держаться на 6−7 градусов выше нормы, а на улицах может образовываться гололедица.

До этого, 4 января, сообщалось, что в середине января в Центральной России ожидается мощное арктическое вторжение. В средних и южных широтах европейской части России аномалия температурного режима может превысить −2 градуса. Кроме того, на севере Дальнего Востока январь ожидается холоднее, прогнозируется отрицательная температурная аномалия в −1… −3 градуса. Однако уточнялось, что февраль начнется с теплой погоды.