В Гидрометцентре спрогнозировали дождь и гололедицу в Москве 8 января

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −1.
В Московской области днем синоптики обещают от 0 до +5 градусов, ночью температура может упасть до −4.
Ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 6−11 м/с.
Атмосферное давление составит 739−741 мм ртутного столба.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в столичном регионе в течение ближайших четырех дней температура воздуха будет держаться на 6−7 градусов выше нормы, а на улицах может образовываться гололедица.
До этого, 4 января, сообщалось, что в середине января в Центральной России ожидается мощное арктическое вторжение. В средних и южных широтах европейской части России аномалия температурного режима может превысить −2 градуса. Кроме того, на севере Дальнего Востока январь ожидается холоднее, прогнозируется отрицательная температурная аномалия в −1… −3 градуса. Однако уточнялось, что февраль начнется с теплой погоды.