В Гидрометцентре спрогнозировали дождь и гололедицу в Москве 8 января

До этого, 4 января, сообщалось, что в середине января в Центральной России ожидается мощное арктическое вторжение. В средних и южных широтах европейской части России аномалия температурного режима может превысить −2 градуса. Кроме того, на севере Дальнего Востока январь ожидается холоднее, прогнозируется отрицательная температурная аномалия в −1… −3 градуса. Однако уточнялось, что февраль начнется с теплой погоды.