Таяние льдов Антарктиды может спровоцировать извержение вулканов, выяснили ученые

Извержения подледниковых вулканов могут быть не видны на поверхности, но они могут иметь последствия для ледяного покрова. Тепло от этих извержений способно усилить таяние льда глубоко под поверхностью и ослабить лежащий выше покров, что может создать обратную связь межу понижением поверхностного давления и новыми извержениями.