После землетрясения в Тибете зафиксировали 515 афтершоков

Согласно данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения, произошедшего на границе Китая с Непалом, составила 7,1. Его эпицентр находился в 163 км к юго-западу от Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По сведениям посольства России в Пекине, информация о россиянах в зоне сейсмической активности не поступала. Согласно официальной статистике, погибли не менее 126 человек, еще 188 пострадали.