После землетрясения в Тибете зафиксировали 515 афтершоков

ПЕКИН, 8 января. /ТАСС/. Китайские сейсмологи зафиксировали в зоне бедствия на территории Тибетского автономного района (ТАР) уже 515 афтершоков, которые в течение последних суток возникли после основного, наиболее разрушительного землетрясения. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что до 95% случаев непрекращающейся сейсмической активности в районе города Шигадзе составляли подземные толчки магнитудой менее 3,0. Самый сильный из них достиг магнитуды 4,4.
Землетрясение в ТАР произошло утром 7 января. Сейсмическая активность привела к разрушению многих жилых зданий и объектов инфраструктуры. В поисково-спасательных работах принимают участие более 400 военнослужащих. Из зоны бедствия эвакуированы люди. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить максимальные усилия для ликвидации последствий.
Согласно данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения, произошедшего на границе Китая с Непалом, составила 7,1. Его эпицентр находился в 163 км к юго-западу от Шигадзе с населением около 80 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По сведениям посольства России в Пекине, информация о россиянах в зоне сейсмической активности не поступала. Согласно официальной статистике, погибли не менее 126 человек, еще 188 пострадали.