Шелуха, зола и лампы. Рассказываем главные секреты начала огородного сезона

Мое основное место для работы — лоджия размером 2,5×12 м. Здесь я размещаю подсветку для рассады, а обогрев организую максимально экономично. Резервное место — на кухне. Для поддержания влажности я использую бутылки с водой, которые ставлю между секциями батареи. Вода постепенно испаряется, а осадок на дне позволяет оценить качество воды. Увидев много осадка, я установил фильтр для очистки питьевой воды.