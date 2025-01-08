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Йеллоустонский супервулкан проявил активность

В Йеллоустонском супервулкане ученые обнаружили опасные движения магмы. Группа американских геологов выяснила, что огромные скопления магмы пришли в движение и перемещаются в северо-восточную часть парка.

Сейчас в Ричмонде: -6° 3 м/с 93% 763 мм рт. ст.

При этом в северо-восточных резервуарах вулкана на данный момент накопилось примерно столько же магмы, сколько было перед его крупным извержением 1,3 миллиона лет назад. В последний раз, когда он извергался, это привело к похолоданию на всей планете.

Однако ученые подчеркивают, что в текущем состоянии ни один из резервуаров не способен спровоцировать извержение в ближайшее время, передает Nature.

До этого стало известно, что мощнейшее извержение вулкана с катастрофическими последствиями ждет человечество в текущем столетии. По словам климатолога Маркуса Штоффеля, люди не готовы к катаклизму такого масштаба.

Число погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая увеличилось до 126, еще 188 человек получили ранения. Также инициирована эвакуация населения в пострадавших районах.