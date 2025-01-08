Йеллоустонский супервулкан проявил активность

При этом в северо-восточных резервуарах вулкана на данный момент накопилось примерно столько же магмы, сколько было перед его крупным извержением 1,3 миллиона лет назад. В последний раз, когда он извергался, это привело к похолоданию на всей планете.
Однако ученые подчеркивают, что в текущем состоянии ни один из резервуаров не способен спровоцировать извержение в ближайшее время, передает Nature.
До этого стало известно, что мощнейшее извержение вулкана с катастрофическими последствиями ждет человечество в текущем столетии. По словам климатолога Маркуса Штоффеля, люди не готовы к катаклизму такого масштаба.
Число погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая увеличилось до 126, еще 188 человек получили ранения. Также инициирована эвакуация населения в пострадавших районах.