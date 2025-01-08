Площадь природного пожара в Лос-Анджелесе достигла 1344 гектаров

«Пожар в (районе. — Прим. ред.) Палисейдс. Акров: 2921 (1182 гектара. — Прим. ред.). Локализация — ноль процентов. Пожар в каньоне Итон. Акров: 400 (около 162 гектаров. — Прим. ред.). Локализация — ноль процентов», — указано в материале.
По данным мониторингового сервиса PowerOutage.us, по состоянию на 9:37 мск без электричества на фоне пожаров оказались по меньшей мере 220 тысяч жителей округа Лос-Анджелес, что составляет 6,7% населения округа.
В среду пожарная служба Калифорнии сообщала, что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек. Площадь возгорания сначала насчитывала более трех квадратных километров, но огонь быстро распространялся из-за сильного ветра.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала в соцсети X ситуацию с пожаром «очень опасной».
Пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила об эвакуации района Палисейдс, где проживают около 30 тысяч человек, в связи с мощными лесными пожарами, усиливаемыми ветром. При этом телеканал NBC News отметил, что в зону эвакуации попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис.