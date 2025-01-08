Площадь природного пожара в Лос-Анджелесе достигла 1344 гектаров

Пожарная служба Лос-Анджелеса сообщила об эвакуации района Палисейдс, где проживают около 30 тысяч человек, в связи с мощными лесными пожарами, усиливаемыми ветром. При этом телеканал NBC News отметил, что в зону эвакуации попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис.