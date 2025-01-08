В Турции произошло землетрясение

Накануне в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая произошло мощное землетрясение. По предварительным данным, 95 человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще 130 получили ранения. Сейсмологи зарегистрировали более 500 афтершоков, а Эверест уже закрыли для туристов.