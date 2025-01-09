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Москвичам пообещали плюсовую температуру в первый рабочий день после праздников

В четверг, 9 января, температура в Москве не поднимется выше 2, прогнозирует Гидрометцентр.

Сейчас в Ричмонде: -3° 4 м/с 54% 759 мм рт. ст. -1°
Источник: РИА "Новости"

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями. Осадки не ожидаются, но возможна гололедица. Температура будет колебаться в диапазоне от 0 до 2. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, а ветер в 6−11 м/с будет дуть с юго-запада. При этом в ночь на пятницу температура может опуститься до −2°C, направление ветра изменится на юго-восточное и южное, помимо гололедицы, возможен снег, переходящий в дождь, а давление повысится до 748 мм ртутного столба.

6 января на севере Сахалина и на Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона. На следующий день в регионе начала бушевать метель, многие дороги перекрыли. Кроме того, не работает соединяющая остров с материком паромная переправа Ванино — Холмск, а вылет самолетов из Южно-Сахалинска задерживается. По прогнозам синоптиков, циклон будет влиять на регион в течение двух дней, 8 и 9 января. В указанных городских районах ожидается местами очень сильный снег, видимость составит около 500 м, а порывы ветра могут достигать 22−27 м/с. Также на острове лавиноопасно.