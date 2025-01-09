Москвичам пообещали плюсовую температуру в первый рабочий день после праздников

6 января на севере Сахалина и на Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона. На следующий день в регионе начала бушевать метель, многие дороги перекрыли. Кроме того, не работает соединяющая остров с материком паромная переправа Ванино — Холмск, а вылет самолетов из Южно-Сахалинска задерживается. По прогнозам синоптиков, циклон будет влиять на регион в течение двух дней, 8 и 9 января. В указанных городских районах ожидается местами очень сильный снег, видимость составит около 500 м, а порывы ветра могут достигать 22−27 м/с. Также на острове лавиноопасно.