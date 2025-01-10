Магнитные бури в январе 2025 года: спокойные и неблагоприятные дни месяца

Согласно предварительным прогнозам, в новом году должно произойти больше солнечных вспышек, чем прежде. Несмотря на такую оценку экспертов, январь 2025 года — довольно спокойный, однако все же есть вероятность нескольких неблагоприятных дней в начале, середине и конце месяца. Публикуем график магнитных бурь на январь 2025 года и разбираемся с экспертами, как метеозависимые люди могут улучшить свое самочувствие.
Что такое магнитные бури и какими они бывают
Магнитные бури — это возмущение геомагнитного поля Земли, возникающие, когда Солнце испускает сильную волну солнечного ветра. Они нарушают привычный ход поля, из-за чего на период от нескольких часов до нескольких суток наблюдаются определенные изменения.
Эксперты предполагают, что магнитные бури могут негативно сказаться на космических и земных технологиях, а также на здоровье метеозависимых людей, в частности — на нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах. При этом степень воздействия определяется уровнем интенсивности геомагнитной активности.
Начальными показателями является Kp уровня от 0 до 2. Они означают, что магнитное поле Земли — стабильно. В таком случае индекс G не присваивается.
Рассмотрим, какими бывают магнитные бури.
- Магнитные бури уровня G1 (Kp 3−4) — незначительные. Происходят ~ 1700 раз за солнечный цикл. Не оказывают особого влияния на технологии и обычно не ощущаются людьми.
- Магнитные бури уровня G2 (Kp 5−6) — умеренные. Происходят ~ 660 раз за солнечный цикл. Способны вызвать перепады напряжения и повреждения трансформаторов. Влияют на возникновение северных сияний вдали от полюсов.
- Магнитные бури уровня G3 (Kp 7−8) — сильные. Происходят ~ 200 раз за солнечный цикл. Воздействуют на энергосистемы, способны нарушить работу радиосвязи и спутниковой навигации. Влияют на возникновение северных сияний у экватора.
- Магнитные бури уровня G4 (Kp 9) — тяжелые. Происходят ~ 100 раз за солнечный цикл. Значительно воздействуют на работу электрических приборов и радиосвязи. В России влияют на возникновение северных сияний в районе Краснодарского края.
- Магнитные бури уровня G5 (Kp 10) — экстремально сильные. Происходят ~ 4 раза за солнечный цикл. Вызывают сильные проблемы с электросетью, серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи. Влияют на возникновение северных сияний в субтропиках.
Расписание магнитных бурь по дням: прогноз на январь 2025 года
По предварительным прогнозам, в январе 2025 года будут магнитные бури разной степени тяжести. Самыми неблагоприятными днями месяца, с точки зрения геомагнитной активности, стали 1 и 7 января. Рассмотрим подробнее расписание магнитных бурь на декабрь 2024 года.
Начало года для метеозависимых людей выдалось непростым: 1 января 2025 года была зафиксирована мощная магнитная буря уровня G4. Следом за ней последовали две магнитные бури, которые обрушились на Землю 5 и 6 января. Однако магнитные колебания не превысили уровень G1, поэтому воздействие на электронику, связь, навигацию и общее состояние здоровья людей было минимальным.
Затем мощная магнитная буря уровня G3 была зафиксирована в Рождество, 7 января. Из-за высокой степени воздействия ощутить ее могли не только метеозависимые люди.
Согласно предварительным прогнозам, остаток месяца должен быть достаточно спокойным, хотя в середине и конце месяца существует вероятность возбуждения магнитосферы. Слабые магнитные бури могут возникнуть 10, 16 и 19 января, но они не окажут сильного влияния на самочувствие и здоровье людей.
Объединили расписание магнитных бурь в январе 2025 года в инфографику.
Неблагоприятные дни
Согласно расписанию, 1 и 7 января 2025 года прошли магнитные бури, 5 и 6 января была возбужденная магнитосфера, а 10, 16, и 19 января возможны незначительные изменения магнитосферы.
|Уровень Kp
|1 января
Спокойные дни
Согласно предварительному расписанию магнитных бурь в январе 2025 года, большинство дней месяца будут спокойными. Отметили уровень Kp в таблице.
Уровень Kp
2-3 (магнитосфера спокойная)
Мнение врача: как магнитные бури влияют на здоровье метеозависимых людей
Станислав Прокофьев, практикующий психолог, рассказал редакции Погода Mail, что метеозависимые люди во время сильных магнитных бурь могут испытывать недомогание, головную боль и ломоту в теле. Помимо прочих недугов могут проявиться проблемы со сном и психоэмоциональные расстройства.
Однако в большинстве случаев ухудшение самочувствия связано с психологическими аспектами. Иными словами, многие люди, видя неблагоприятный прогноз погоды, начинают заведомо убеждать себя, что испытывают какие-либо недомогания. В психологии это называется «предвзятостью подтверждения».
Несмотря на отсутствие однозначных научных доказательств многие интерпретируют изменения в самочувствии как результат магнитных бурь. Однако зачастую недомогания вызваны ложными когнитивными искажениями.
Оксана Сергеевна Сердюкова, врач-невролог высшей категории, также считает, что достоверных научных исследований, подтверждающих существование диагноза «метеозависимость» не существует. Тем не менее во время магнитных бурь, которые несомненно являются психологическим триггером, может ухудшиться физическое и психологическое самочувствие.
По мнению Сердюковой, если замечаете повышение артериального давления или появление мигреней, не стоит дожидаться окончания геомагнитного шторма, лучше сразу обратиться к специалисту, чтобы выявить реальную причину недомогания.
Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь
Зачастую метеозависимые люди могут испытывать недомогания во время геомагнитного шторма. По советам экспертов, чтобы хорошо чувствовать себя в неблагоприятные периоды, стоит вести правильный образ жизни. Например, минимизировать негативное воздействие геомагнитных бурь можно с помощью регулярного сна, здорового питания и легких физических нагрузок.
Что может помочь метеозависимым людям во время магнитных бурь по мнению экспертов?
- Соблюдение режима дня.
- Медитации.
- Прогулки на свежем воздухе.
- Регулярный отдых.
- В тяжелых случаях — индивидуальное медикаментозное лечение, подобранное лечащим врачом.
При этом особенно важен отказ от тяжелой физической работы, кофеина, алкоголя, сигарет и энергетиков. Помимо прочего, эксперты не рекомендуют сильно переживать и нервничать, так как зачастую именно от психологического настроя зависит самочувствие метеочувствительных людей.