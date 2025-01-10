Магнитные бури в январе 2025 года: спокойные и неблагоприятные дни месяца

Согласно предварительным прогнозам, в новом году должно произойти больше солнечных вспышек, чем прежде. Несмотря на такую оценку экспертов, январь 2025 года — довольно спокойный, однако все же есть вероятность нескольких неблагоприятных дней в начале, середине и конце месяца. Публикуем график магнитных бурь на январь 2025 года и разбираемся с экспертами, как метеозависимые люди могут улучшить свое самочувствие.