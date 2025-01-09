Народные приметы на 10 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

10 января в народном календаре — Домочадцев день. В этот день было принято всем заниматься вместе: крестьяне не без оснований считали, что главное, что есть у человека — это его семья.
Приметы погоды 10 января
В Домочадцев день советовали обратить внимание на поведение кошек: если они долго и крепко спят, стоит ждать оттепели, а если носятся и играют — скоро начнется вьюга. Были на этот день и такие приметы:
- весь день нет ветра — к хорошему урожаю;
- сильный снегопад — лето будет дождливым;
- снег идет второй день — даже осень в новом году будет мокрой;
- на небе яркие звезды — в этом году удачно уродятся овес, лен и мед;
- иней на деревьях — к большому урожаю;
- собака лежит на снегу — скоро метель;
- крупный снег — к оттепели.
Что можно делать 10 января
Второе название дня — Рождественский мясоед. В этот день на столах появлялось мясо, поэтому часто в него справляли свадьбы, ведь можно богато украсить праздничный стол. Вот чем еще занимались в этот день:
- собирались всей семьей за одним столом, даже если не было особого повода;
- старшим членам семьи дарили сладости, реже — варежки, платки и валенки;
- читали заговор для защиты дома от нечистой силы;
- занимались уборкой — считалось, что если оставить грязь и пыль, они навлекут нищету;
- молодежь вечером гадала, знакомилась и водила хороводы.
Что запрещено делать 10 января
Поскольку этот день — семейный, его не стоит проводить в одиночестве. Важно также не ругаться с близкими и не затевать семейных раздоров — лучше, напротив, найти способ для примирения. Вот чего еще нельзя делать в этот день:
- выносить мусор — вместе с ним можно лишиться семейного счастья и благополучия;
- уходить из гостей одному — надо, чтобы хотя бы хозяин проводил до ворот;
- шить и вязать, чтобы не запутаться в делах;
- давать в долг и брать взаймы (особенно в банке), иначе придется жить в нужде до конца года;
- проветривать, иначе счастье сдует;
- не стоит готовить выпечку и работать с тестом — могут начаться семейные ссоры (лучше посвятить день мясу).