В Перми побит температурный рекорд столетней давности

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Температура воздуха в это время повышалась до +0,7 °С, сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ГИС центр ПГНИУ.
«Ранее суточный максимум для 9 января составлял +0,5 °С, он сохранялся более 100 лет — с 1918 года», — сказано в тексте.
Отмечается, что это уже третья в нынешнем январе оттепель в Пермском крае. Следующую ожидают уже 11—12 числа. В итоге по количеству оттепелей в январе будет перекрыт рекорд 2020 года, когда в первый зимний месяц их было три.
Ранее в Гидрометцентре Татарстана сообщили, что в Казани 3 января был побит температурный рекорд 1920 года.