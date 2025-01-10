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Метеоролог спрогнозировала оттепель на Крещение в средней полосе России

Столичный регион с середины следующей недели ожидает погода, близкая к оттепели, рассказала Известиям ведущий специалист информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова.

Сейчас в Ричмонде: +2° 8 м/с 35% 759 мм рт. ст.
Источник: РИА "Новости"

Чередование волн тепла и относительного холода будет продолжаться в Москве и Подмосковье до конца января, полагает метеоролог.

До 12 января среднесуточная температура воздуха останется положительной, что превышает норму на 6−7 градусов.

«Начало следующей недели ожидается с легким морозцем. Но этот период относительно морозной погоды тоже надолго не задержится. Всё указывает на то, что в январе морозов ниже −10…-12 градусов жителям столицы не дождаться», — отметила Позднякова.

По ее словам, с середины следующей недели в регион вновь вернется оттепель.

«Сейчас прогнозы склоняются к тому, что на Крещение, 18—19 января, температурный режим будет ближе к оттепели», — отметила она.

При этом, по ее словам, с 12 января может выпасть небольшой снег, который сделает пейзаж зимним. Однако снега будет меньше, чем положено на эти числа января.