Метеоролог спрогнозировала оттепель на Крещение в средней полосе России

Чередование волн тепла и относительного холода будет продолжаться в Москве и Подмосковье до конца января, полагает метеоролог.
До 12 января среднесуточная температура воздуха останется положительной, что превышает норму на 6−7 градусов.
«Начало следующей недели ожидается с легким морозцем. Но этот период относительно морозной погоды тоже надолго не задержится. Всё указывает на то, что в январе морозов ниже −10…-12 градусов жителям столицы не дождаться», — отметила Позднякова.
По ее словам, с середины следующей недели в регион вновь вернется оттепель.
«Сейчас прогнозы склоняются к тому, что на Крещение,
При этом, по ее словам, с 12 января может выпасть небольшой снег, который сделает пейзаж зимним. Однако снега будет меньше, чем положено на эти числа января.