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В Башкирии из-за непогоды ввели ограничения еще на одном участке трассы М-5

УФА, 10 января. /ТАСС/. Ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта на федеральной дороге М-5 «Урал» в Башкирии установлено на участке от Уфы до границы с Челябинской областью из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Сейчас в Ричмонде: +2° 7 м/с 35% 759 мм рт. ст.
Источник: Агентство «Москва»

«Распорядительным актом ФКУ Упрдор “Приуралье” № 27 с 00:00 (мск) 10.01.2025 введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 “Урал” Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 1 474 (город Уфа) по 1 548 км (граница с Челябинской областью) в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения планируют снять в 06:00 мск, но время может быть изменено в случае продолжения или окончания действия неблагоприятных погодных условий.

Ранее это ограничение вводили на границе с Самарской областью, в городе Октябрьский и Туймазинском районе, а также на участке дороги до Уфы.

В пятницу в Башкирии ожидается 0 градусов, дождь и мокрый снег.