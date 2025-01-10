В Башкирии из-за непогоды ввели ограничения еще на одном участке трассы М-5

«Распорядительным актом ФКУ Упрдор “Приуралье” № 27 с 00:00 (мск) 10.01.2025 введено ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 “Урал” Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 1 474 (город Уфа) по 1 548 км (граница с Челябинской областью) в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения планируют снять в 06:00 мск, но время может быть изменено в случае продолжения или окончания действия неблагоприятных погодных условий.
Ранее это ограничение вводили на границе с Самарской областью, в городе Октябрьский и Туймазинском районе, а также на участке дороги до Уфы.
В пятницу в Башкирии ожидается 0 градусов, дождь и мокрый снег.