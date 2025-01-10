В Башкирии из-за непогоды ввели ограничения еще на одном участке трассы М-5

УФА, 10 января. /ТАСС/. Ограничение движения для пассажирского и грузового транспорта на федеральной дороге М-5 «Урал» в Башкирии установлено на участке от Уфы до границы с Челябинской областью из-за непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.