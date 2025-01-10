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Copernicus назвала 2024 год самым жарким за всю историю

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года. Такие данные приводит Европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 43% 761 мм рт. ст.
Источник: AP 2024

Средняя глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия. Бореальная зима (декабрь 2023 года — февраль 2024 года), бореальная весна (март — май) и бореальное лето (июнь — август) в 2024 году стали рекордно теплыми сезонами для соответствующего времени года.

Помимо этого, новый рекорд среднесуточной глобальной температуры был достигнут 22 июля 2024 года и составил 17,16 градуса Цельсия, говорится в пресс-релизе.

По прогнозам, 2025 год не станет рекордным по показателям, но войдет в тройку самых жарких за время наблюдений, сообщает агентство AFP.