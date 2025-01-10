Copernicus назвала 2024 год самым жарким за всю историю

Средняя глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса Цельсия. Бореальная зима (декабрь 2023 года — февраль 2024 года), бореальная весна (март — май) и бореальное лето (июнь — август) в 2024 году стали рекордно теплыми сезонами для соответствующего времени года.