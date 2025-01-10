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Народные приметы на 11 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Сидим дома, занимаемся уборкой и рассказываем сказки.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash / CC0

11 января в народном календаре — Страшный день. Назван он так потому, что считалось, будто именно в этот день нечистая сила особенно сильна и лютует на воле. Православные верующие в этот день вспоминают убиение невинных младенцев в Вифлееме по приказу царя Ирода, опасавшегося, что рожденный Спаситель угрожает его власти.

Приметы погоды 11 января

Сильный ветер в этот день считался еще одним поводом никуда не ехать: он сулил завалы из деревьев на дорогах, которые устроила лесная нечисть. Еще на этот день есть такие приметы:

  • идет метель — июль будет дождливым и пасмурным;
  • яркие звезды — скоро сильно похолодает;
  • солнце скрывается за туманом — к вьюге;
  • теплый день — весна наступит рано;
  • лошадь спит стоя — к заморозкам; легла на землю — скоро потеплеет.

Что можно делать 11 января

Чтобы уберечься от нечисти, женщины в этот день традиционно проводили обряды, которые защитят дом и семью. Младенцам, к примеру, клали в кроватку цветок чертополоха, хлебную краюшку или маленькую рыбную косточку. Вот чем еще занимались в Страшный день:

  • проверяли печку и дымоход, чтобы дом был теплым и безопасным;
  • перебирали и проветривали запасы круп и овощей, а испорченное выбрасывали;
  • занимались уборкой, чтобы дома был порядок, а нечисти было негде прятаться;
  • девушки гадали на суженого, а молодежь признавалась друг другу в чувствах и образовывала новые союзы: предки верили, что любовь и дружба отпугивает нечисть;
  • как только смеркалось, семья собиралась вместе и взрослые рассказывали детям сказки о потустороннем мире, животных и разных приключениях — считалось, что они тоже способны защитить ребенка от злых сил.

Что запрещено делать 11 января

В Страшный день старались без лишней надобности не выходить из дома. В этот день строго запрещалось ходить в лес, не стоило также работать в поле, заниматься делами на свежем воздухе и даже ходить в гости. Вот что еще было под запретом:

  • выпускать из дома детей — на них бесы охотятся в первую очередь;
  • браться за важные дела и начинать что-то новое — в этот день все труды напрасны;
  • планировать поездки и путешествия;
  • тратить дрова или топливо бездумно — впереди еще долгая зима;
  • пренебрегать здоровьем близких — в этот день любой признак хвори нужно воспринимать очень серьезно;
  • ссориться, ругаться, сквернословить, сплетничать, лгать — это лишь привлекает к человеку злую силу.