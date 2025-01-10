Народные приметы на 11 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

11 января в народном календаре — Страшный день. Назван он так потому, что считалось, будто именно в этот день нечистая сила особенно сильна и лютует на воле. Православные верующие в этот день вспоминают убиение невинных младенцев в Вифлееме по приказу царя Ирода, опасавшегося, что рожденный Спаситель угрожает его власти.