Народные приметы на 11 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

11 января в народном календаре — Страшный день. Назван он так потому, что считалось, будто именно в этот день нечистая сила особенно сильна и лютует на воле. Православные верующие в этот день вспоминают убиение невинных младенцев в Вифлееме по приказу царя Ирода, опасавшегося, что рожденный Спаситель угрожает его власти.
Приметы погоды 11 января
Сильный ветер в этот день считался еще одним поводом никуда не ехать: он сулил завалы из деревьев на дорогах, которые устроила лесная нечисть. Еще на этот день есть такие приметы:
- идет метель — июль будет дождливым и пасмурным;
- яркие звезды — скоро сильно похолодает;
- солнце скрывается за туманом — к вьюге;
- теплый день — весна наступит рано;
- лошадь спит стоя — к заморозкам; легла на землю — скоро потеплеет.
Что можно делать 11 января
Чтобы уберечься от нечисти, женщины в этот день традиционно проводили обряды, которые защитят дом и семью. Младенцам, к примеру, клали в кроватку цветок чертополоха, хлебную краюшку или маленькую рыбную косточку. Вот чем еще занимались в Страшный день:
- проверяли печку и дымоход, чтобы дом был теплым и безопасным;
- перебирали и проветривали запасы круп и овощей, а испорченное выбрасывали;
- занимались уборкой, чтобы дома был порядок, а нечисти было негде прятаться;
- девушки гадали на суженого, а молодежь признавалась друг другу в чувствах и образовывала новые союзы: предки верили, что любовь и дружба отпугивает нечисть;
- как только смеркалось, семья собиралась вместе и взрослые рассказывали детям сказки о потустороннем мире, животных и разных приключениях — считалось, что они тоже способны защитить ребенка от злых сил.
Что запрещено делать 11 января
В Страшный день старались без лишней надобности не выходить из дома. В этот день строго запрещалось ходить в лес, не стоило также работать в поле, заниматься делами на свежем воздухе и даже ходить в гости. Вот что еще было под запретом:
- выпускать из дома детей — на них бесы охотятся в первую очередь;
- браться за важные дела и начинать что-то новое — в этот день все труды напрасны;
- планировать поездки и путешествия;
- тратить дрова или топливо бездумно — впереди еще долгая зима;
- пренебрегать здоровьем близких — в этот день любой признак хвори нужно воспринимать очень серьезно;
- ссориться, ругаться, сквернословить, сплетничать, лгать — это лишь привлекает к человеку злую силу.