Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Народные приметы на 12 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

12 января — готовим свинину, смотрим на кошку и лечим желудок. Больше примет — в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 100% 750 мм рт. ст.
Источник: Unsplash.com

12 января в народном календаре — Анисья Желудочница, или Анисья Зимняя. Православные верующие в этот день чтят великомученицу Анисью Солунскую, жившую в греческом городе Солоники. Она вела праведный образ жизни, а после смерти родителей она раздала все наследство нищим. Погибла она от рук римского воина, который хотел воспользоваться девушкой. Ее убили ударом в живот, и поэтому святая считается покровительницей здоровья желудка и кишечника.

Приметы погоды 12 января

Особой приметой в этот день считается встреча с рыжеволосой девушкой с зелеными глазами — с ней обязательно нужно поздороваться и пожелать здоровья. Считалось, что в обличье такого человека может скрываться нечистая сила, и, если не проявить вежливость, можно накликать на себя беду. Есть на этот день и другие приметы:

  • снегопад — к дождливому лету;
  • ветер с юга — к богатому урожаю;
  • ветер с запада — в реках будет много рыбы;
  • солнечно — морозы скоро закончатся;
  • вороны сидят на нижних ветках — будет ветрено;
  • кошка царапает стенку — к ненастью;
  • кошка лежит брюхом вверх — станет теплее;
  • воробьи громко чирикают — скоро оттепель.

Что можно делать 12 января

По поверьям, в Желудочницу можно избавить близких от болезней, связанных с желудком — для этого нужно вечером выйти на перекресток и назвать имя болеющего человека. Вот чем еще занимались в этот день:

  • готовили блюда из свинины — считалось, что она символизирует богатство и непрерывность жизни;
  • мужчины ходили в охоту на кабана, который становился главным блюдом вечернего стола;
  • фаршировали желудки свиней и гадали на требухе: если желудок изначально был пустым, год будет бедным, а если селезенка гладкая — семью обойдут хвори;
  • радовались погоде, какой бы она ни была — считалось, что если ворчать, Анисья нашлет суровую стужу.

Что запрещено делать 12 января

В этот день еду традиционно ели без соли: считалось, что иначе можно навлечь на себя болезни. Кроме того, в Анисью не стоит:

  • шить и вязать — это сулит несчастья всей семье;
  • принимать подарки от малознакомых людей — с ними могут перейти и чужие беды;
  • поднимать найденные вещи или деньги, особенно на перекрестке;
  • убирать нитки с одежды или обуви руками — нужно сделать это палочкой или просто стряхнуть;
  • вытираться чужим полотенцем — можно перенять проблемы и болезни его владельца;
  • трогать руками мертвую черную птицу, лежащую около ворот или во дворе — можно навлечь на себя смерть;
  • подпускать чужаков к своему колодцу — наведут порчу.