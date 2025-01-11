Народные приметы на 12 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

12 января в народном календаре — Анисья Желудочница, или Анисья Зимняя. Православные верующие в этот день чтят великомученицу Анисью Солунскую, жившую в греческом городе Солоники. Она вела праведный образ жизни, а после смерти родителей она раздала все наследство нищим. Погибла она от рук римского воина, который хотел воспользоваться девушкой. Ее убили ударом в живот, и поэтому святая считается покровительницей здоровья желудка и кишечника.
Приметы погоды 12 января
Особой приметой в этот день считается встреча с рыжеволосой девушкой с зелеными глазами — с ней обязательно нужно поздороваться и пожелать здоровья. Считалось, что в обличье такого человека может скрываться нечистая сила, и, если не проявить вежливость, можно накликать на себя беду. Есть на этот день и другие приметы:
- снегопад — к дождливому лету;
- ветер с юга — к богатому урожаю;
- ветер с запада — в реках будет много рыбы;
- солнечно — морозы скоро закончатся;
- вороны сидят на нижних ветках — будет ветрено;
- кошка царапает стенку — к ненастью;
- кошка лежит брюхом вверх — станет теплее;
- воробьи громко чирикают — скоро оттепель.
Что можно делать 12 января
По поверьям, в Желудочницу можно избавить близких от болезней, связанных с желудком — для этого нужно вечером выйти на перекресток и назвать имя болеющего человека. Вот чем еще занимались в этот день:
- готовили блюда из свинины — считалось, что она символизирует богатство и непрерывность жизни;
- мужчины ходили в охоту на кабана, который становился главным блюдом вечернего стола;
- фаршировали желудки свиней и гадали на требухе: если желудок изначально был пустым, год будет бедным, а если селезенка гладкая — семью обойдут хвори;
- радовались погоде, какой бы она ни была — считалось, что если ворчать, Анисья нашлет суровую стужу.
Что запрещено делать 12 января
В этот день еду традиционно ели без соли: считалось, что иначе можно навлечь на себя болезни. Кроме того, в Анисью не стоит:
- шить и вязать — это сулит несчастья всей семье;
- принимать подарки от малознакомых людей — с ними могут перейти и чужие беды;
- поднимать найденные вещи или деньги, особенно на перекрестке;
- убирать нитки с одежды или обуви руками — нужно сделать это палочкой или просто стряхнуть;
- вытираться чужим полотенцем — можно перенять проблемы и болезни его владельца;
- трогать руками мертвую черную птицу, лежащую около ворот или во дворе — можно навлечь на себя смерть;
- подпускать чужаков к своему колодцу — наведут порчу.