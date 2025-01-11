Народные приметы на 12 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Особой приметой в этот день считается встреча с рыжеволосой девушкой с зелеными глазами — с ней обязательно нужно поздороваться и пожелать здоровья. Считалось, что в обличье такого человека может скрываться нечистая сила, и, если не проявить вежливость, можно накликать на себя беду. Есть на этот день и другие приметы: