Уехавший из Калифорнии климатолог заявил о предчувствии большого пожара

В 2020 году, после того как Питер Калмус пережил тепловой удар из-за сильной жары, он и его семья начали готовиться к эвакуации, так как рядом с их домом начался крупный пожар «Бобкат». Пожар в конечном итоге был частично локализован, но густой дым окутал весь район, а сам климатолог с ужасом осознал, что Лос-Анджелес больше не кажется безопасным местом для жизни.