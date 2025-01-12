Народные приметы на 13 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

13 января в народном календаре — Щедрый вечер или Васильева коляда. В этот день было принято устраивать застолья, гулянья, а также отправляться колядовать. Кроме того, в ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год, то есть Новый год по старому стилю (Юлианскому календарю).
Приметы погоды 13 января
Дурной приметой считалось в этот день заболеть: считалось, что выхаживать эту хворь человеку придется еще очень долго. Кроме того, по погоде в этот день традиционно определяли, каким будет лето и чего ждать от урожая:
- ночью дует ветер с юга — летом будет жарко;
- с севера — лето будет холодным и дождливым;
- западный ветер — год будет богат молоком и рыбой;
- восточный — обильно уродятся ягоды, фрукты и овощи;
- на деревьях иней — в новом году пчелы принесут много меда;
- яблони припорошил снег — если его счистить, урожай яблок будет хорошим.
Что можно делать 13 января
Главным событием дня традиционно считалось шумное застолье, на которое звали друзей и родственников. У пиршества было много правил, которые считалось важным соблюсти, чтобы год прошел удачно:
- до захода солнца мыли пол, а вечером воду выливали на улицу, чтобы с ней все дурное покинуло дом;
- на стол ставили тарелку с маком, как символ долгой и счастливой жизни;
- в дом обязательно пускали ряженых, которые колядовали, и угощали их сладостями и выпечкой;
- одеться нужно обязательно в новые вещи, а старые и зашитые убрать подальше — иначе придется весь год в них ходить;
- одежда должна быть только светлых тонов, иначе год принесет трагичные события, куда придется нарядиться в черное;
- у женщин было принято менять наряд как минимум трижды за день.
Что запрещено делать 13 января
Экономить на еде в Васильев день ни в коем случае нельзя — важно, чтобы хватило еды для семьи, родных, знакомых и всех, кто может заглянуть на огонек. Святой Василий считался покровителем свиней, поэтому главным блюдом стола часто был запеченный молочный поросенок. Вот что еще нельзя было делать в этот день:
- давать и пересчитывать мелочь — иначе придется мелочиться весь год;
- скандалить и выяснять отношения — иначе поссорившиеся никогда не помирятся;
- ставить на стол «пустую» кутью (кашу) — иначе придется будет жить впроголодь (нужно было добавить в нее мед, мак, изюм или орехи);
- есть птицу и рыбу — иначе счастье в новом году улетит или уплывет от человека.