Народные приметы на 13 января 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Экономить на еде в Васильев день ни в коем случае нельзя — важно, чтобы хватило еды для семьи, родных, знакомых и всех, кто может заглянуть на огонек. Святой Василий считался покровителем свиней, поэтому главным блюдом стола часто был запеченный молочный поросенок. Вот что еще нельзя было делать в этот день: