Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

30 плодов с куста: эти 2 сорта перцев дают гигантский урожай — и вкус отменный

Лучшие сорта полезного овоща.

Перец — универсальный овощ. Его можно заготавливать на зиму, использовать в качестве ингредиента для свежих салатов круглый год, замораживать и термически обрабатывать. Однако радовать своими вкусовыми качествами способны только лучшие сорта перца. Опытные огородники выделяют три самых урожайных и сладких разновидности.

Черный конь.

Необычный и ранний сорт с темной окраской. Чрезвычайно полезен, так как содержит антоцианы. Это пигменты, придающие плодам черный цвет. Частое употребление таких перчиков улучшает зрение и повышает иммунитет. Куст способен вырасти до метра в высоту, поэтому нуждается в опоре. Подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте.

Морозко.

Среднеспелый сорт, морозостойкий, поэтому не боится температурных колебаний и вирусов, грибков. Способен дать ярко-красные плоды уже к началу июля. С одного куста можно собрать до 30 штук перцев.