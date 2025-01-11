30 плодов с куста: эти 2 сорта перцев дают гигантский урожай — и вкус отменный

Необычный и ранний сорт с темной окраской. Чрезвычайно полезен, так как содержит антоцианы. Это пигменты, придающие плодам черный цвет. Частое употребление таких перчиков улучшает зрение и повышает иммунитет. Куст способен вырасти до метра в высоту, поэтому нуждается в опоре. Подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте.