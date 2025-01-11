30 плодов с куста: эти 2 сорта перцев дают гигантский урожай — и вкус отменный

Перец — универсальный овощ. Его можно заготавливать на зиму, использовать в качестве ингредиента для свежих салатов круглый год, замораживать и термически обрабатывать. Однако радовать своими вкусовыми качествами способны только лучшие сорта перца. Опытные огородники выделяют три самых урожайных и сладких разновидности.
Черный конь.
Необычный и ранний сорт с темной окраской. Чрезвычайно полезен, так как содержит антоцианы. Это пигменты, придающие плодам черный цвет. Частое употребление таких перчиков улучшает зрение и повышает иммунитет. Куст способен вырасти до метра в высоту, поэтому нуждается в опоре. Подходит для выращивания как в теплице, так и в открытом грунте.
Морозко.
Среднеспелый сорт, морозостойкий, поэтому не боится температурных колебаний и вирусов, грибков. Способен дать ярко-красные плоды уже к началу июля. С одного куста можно собрать до 30 штук перцев.